Prinzessin Beatrice (31) hat anscheinend ihre Hochzeitspläne umgeschmissen! Anfang Februar bestätigte der Buckingham-Palast, dass die Enkelin der Queen (93) und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi (36) gemeinsam vor den Traualtar treten werden. Das Liebesspektakel sei für den 29. Mai geplant. Nachdem es zunächst hieß, dass die Hochzeitssause in London steigen wird, wurde zuletzt gemunkelt, dass das Pärchen sich doch lieber im warmen Italien das Jawort geben möchte. Dieses Vorhaben gaben Beatrice und Edoardo nun aber offenbar wieder auf: Die zwei werden wohl doch in England den Bund fürs Leben schließen – angeblich der Königin zuliebe!

Nach einem Bericht von Mirror habe Beatrice im Ausland heiraten wollen, damit der Skandal um ihren Vater Prinz Andrew (59) nicht so sehr im Fokus steht. Dieser war wegen seiner angeblichen Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66) in die Schlagzeilen geraten und hatte sich medienwirksam gegen die Vorwürfe gewehrt, in die Sex-Geschichten rund um den verstorbenen Banker involviert zu gewesen sein. Doch jetzt scheint der Braut in spe der Wunsch einer anderen Angehörigen wichtiger zu sein: Beatrice' Oma, die Queen, verlangt offenbart, dass die Trauung in der Chapel Royal in London stattfindet. Auf diese Forderung soll die Royal-Lady eingegangen sein.

Doch auch wegen Beatrice' Opa Prinz Philip (98) werde die Eheschließung nicht in Italien stattfinden. Der 98-Jährige lag kürzlich für vier Tage im Krankenhaus – aus Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand wolle ihm die 31-Jährige die Reise nicht zumuten. Nach der Zeremonie in der Kapelle soll die Hochzeit im Buckingham-Palast weitergehen, dort ist ein Empfang geplant.

