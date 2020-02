Hat sich der US-Bachelor etwa in eine Mitarbeiterin verguckt? Peter Weber ist der aktuelle Rosenkavalier in den USA und sucht in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Nach der vergangenen Folge sind nur noch vier Single-Ladys übrig und es geht nun ans Eingemachte: Der TV-Junggeselle lernt die Familien der Kandidatinnen kennen. Doch hat sich Peter etwa schon längst für eine Frau entschieden?

Eigentlich soll sich der Bachelor vor der Kamera verlieben, doch hat sich der 28-Jährige etwa bei den Dreharbeiten in die Producerin Julie LaPlaca verliebt? Das wilde Gerücht beschäftigt seit einigen Tagen die Show-Fans. Vor allem Bilder auf Instagram erhärten den Verdacht: So postete die Blondine ein Foto mit dem Reality-TV-Star – und Peters Vater offenbarte auf seinem Kanal sogar, dass Julie mit seiner Familie den Silvesterabend verbracht habe.

Wenn dem so wäre, ist Peter auf jeden Fall ein überzeugender Schauspieler. Mit den vier Rosenanwärterinnen ist der Pilot schon sehr intim geworden und gestand gegenüber Madison sogar: "Ich fühle mich bei dir so wohl, dass ich weiß, dass ich mich in dich verliebe." Welche Beauty wohl am Ende sein Herz erobern wird? Auch Hannah Ann Sluss, Kelsey Weier und Victoria Fuller sind noch im Rennen.

Instagram / pilot_pete US-Bachelor Peter Weber

Anzeige

Instagram / pilot_pete Peter Weber, US-Bachelor

Anzeige

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Madison Prewett

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de