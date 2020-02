Wird aus Leni Klum (15) etwa bald ein Social-Media-Star? Die Tochter von Model-Ikone Heidi Klum (46) hat mit dem Promi-Leben ihrer Mutter bisher noch nicht viel am Hut. Ihre Mama hält die Teenagerin und ihre drei Geschwister bislang größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Die Gesichter ihrer vier Kids bekommen Heidis Fans auch noch nicht zu sehen. Das könnte sich jetzt möglicherweise ändern: Leni hat mittlerweile ihren eigenen Instagram-Account!

Das Versteckspiel um den ältesten Klum-Spross hat also ein Ende. Ihr Instagram-Profil ist nicht nur öffentlich, Leni ist sogar schon als Person des öffentlichen Lebens verifiziert und hat daher einen blauen Haken neben ihrem Namen. Viel kriegen ihre mittlerweile schon über 13.000 Follower von Leni allerdings noch nicht zu sehen. Sie postete bisher erst zwei Bilder. Eines zeigt sie beim Schwimmen – ihr Gesicht ist dabei nicht zu sehen – und in dem anderen Post teilt sie ein Pic von ihrem Essen. Leni scheint sich also bislang auch weiterhin an Mamas Regel zu halten und ihr Gesicht nicht zu zeigen.

Selbst folgt Heidis Mini-me bisher bloß 14 anderen Accounts. Darunter sind natürlich die Profile von Mama Heidi, Stiefvater Tom Kaulitz (30) und dessen Bruder Bill (30). Außerdem dürfen sich Topmodels wie Adriana Lima (38), Gisele Bündchen (39) und Gigi Hadid (24) jetzt über eine weitere Followerin freuen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern und Tom Kaulitz

Instagram / leniklum Leni Klum, Heidi Klums Tochter

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit den vier Kindern Lou, Johan, Henry und Leni

