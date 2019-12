Dank Stiefvater Tom Kaulitz (30) sicher durch die Straßen! Leni Klum (15) versteht sich super mit dem neuen Ehemann ihrer Mama – das zeigt Heidi Klum (46) immer wieder mit privaten Aufnahmen im Netz. Der Tokio Hotel-Gitarrist nimmt seine Pflichten als Stiefpapa für alle vier Sprösse seiner Liebsten sehr ernst. Dazu gehört es auch, sie auf ihre Fahrprüfung vorzubereiten. Die steht für Heidis Erstgeborene Leni offenbar kurz bevor. Von Tom gab es nun eine ganz persönliche Fahrstunde...

Die Queen of Drags-Jurorin hielt die Lerneinheit nun in mehreren Clips fest und postete sie auf Facebook: In den Videoausschnitten ist zu sehen, wie Leni hinterm Steuer sitzt und Anweisungen von Tom vom Beifahrersitz aus erhält. Der 30-Jährige scheint mächtig Spaß an seiner Aufgabe als Fahrlehrer zu haben – immer wieder schaut er in die Kamera und lächelt zufrieden. Am Ende zahlen sich seine Bemühungen aus: Die Schülerin schafft es ganz ohne Unfall, eine Runde zu fahren. Dass es Heidi jedoch noch nicht so ganz geheuer ist, ihre Tochter am Lenkrad zu sehen, bewies sie mit dem beigefügten Hashtag #takeadeepbreathmom (zu deutsch: tief durchatmen, Mama).

Bei diesen Clips besteht kein Zweifel: Leni und Tom verstehen sich prächtig – und auch über Lou (10), Henry (14) und Johan (13) zeigte der Musiker sich kürzlich in einem Interview superhappy. Es sei zwar auch mal stressig mit vier Kindern, trotzdem verriet er über seine neue Vaterrolle: "In erster Linie ist das total schön."

Facebook / HeidiKlum Tom Kaulitz und Leni Klum, November 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den American Music Awards 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern und Tom Kaulitz

