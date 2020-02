Sila Sahin (34) redet ganz offen mit ihrer Community. Nach Söhnchen Elija kam vor einem halben Jahr ihr zweiter Sohn Noah auf die Welt. Im Netz gewährt die Nachtschwestern-Darstellerin seitdem viele Einblicke in ihren Alltag als Zweifach-Mutter. Tabuthemen scheint es bei ihr tatsächlich nicht zu geben: Sila verriet jetzt, wie viel Gewicht sie seit Noahs Geburt letzten Sommer verloren hat.

Die Schauspielerin forderte ihre Instagram-Follower dazu auf, ihr Fragen zu stellen. Lange bitten musste sie ihre Fans natürlich nicht. Eine Userin wollte wissen, wie viel sie seit ihrer letzten Entbindung abgenommen hat. "Zwölf Kilo", lautete Silas knackige Antwort. Druck im Hinblick auf ihren After-Baby-Body macht sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin allerdings nicht, wie sie kürzlich gegenüber Promiflash offenbarte: "Ich bin in erster Linie Mensch und mir ist egal, was die anderen sagen oder denken. [...] Aber ich komme wieder in Shape, wartet ab!"

Wie viele Kilos noch runter sollen, verriet die Dunkelhaarige nicht. Die vielen Pics auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen jedoch deutlich: Die Berlinerin fühlt sich schon jetzt wieder richtig wohl in ihrem Körper. Wie findet ihr es, dass Sila so offen mit dem Gewichtsthema umgeht? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin (2.v.l.), ihre Mutter sowie Samuel Radlinger und ihre Söhne Noah und Elija

Facebook / Sila Sahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Elija, Oktober 2019

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Februar 2020

