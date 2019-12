Oh, là, là, Sophia Thomalla (30) kann selbst an Weihnachten nicht auf heiße Outfits verzichten! Ende des vergangenen Jahres wurde die Moderatorin erstmals knutschend mit Loris Karius (26) in Miami gesichtet. Erst Mitte Januar gab sie bekannt, dass der Fußballtorwart der neue Mann an ihrer Seite ist. Seitdem versorgt Sophia ihre Fans auf Social Media gelegentlich mit Pärchenbildern. Das Weihnachtsfest verbringen die Verliebten sogar zusammen – und die 30-Jährige wirft sich zu diesem Anlass besonders in Schale!

Auf Instagram veröffentlichte das Model einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrem Liebsten vor einem Weihnachtsbaum posiert und ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund gibt. Während beide auf Heiligabend anstoßen, erklärt die Beauty zu dem Post: "Ich werde mich betrinken, er nicht. Wie immer!" Doch der eigentliche Hingucker des Fotos liegt auf Sophias langen Beinen. Sie verzückt ihren Lover an Weihnachten mit einer eng anliegenden Latex-Hose. Auch ihre Fans zeigten sich begeistert von ihrem sexy Look. "Du heißes Gerät", ließ ein Follower die Berlinerin wissen.

Sophia hat aber auch Phasen, in denen sie sich nicht komplett durchgestylt ihrer Community präsentiert. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich in Normalo-Klamotte – trug aber gleichzeitig eine Knieorthese. Doch schnell gab sie ihren Fans Entwarnung: Diesen Aufzug trug sie nur für eine neue Filmrolle.

Splash News Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2019

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla mit Freund Loris Karius

Splash News Sophia Thomalla bei den GQ Men Of The Year Awards 2019 in Berlin

