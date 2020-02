Süße Grüße an die Ex! Drei Jahre lang dauerte die Ehe von Jennifer Aniston (51) und Justin Theroux (48) an, bis die beiden im Februar 2018 ihre Trennung bekanntgaben. Schon damals gaben sie an, dass sie als sehr gute Freunde auseinandergehen und die Entscheidung einvernehmlich getroffen hätten. Dieses gute Verhältnis zueinander hat offenbar bis heute angehalten: Justin gratulierte seiner Ex-Frau nun auf besonders witzige Art zum Geburtstag.

Am 11. Februar wurde die Schauspielerin 51 Jahre alt. Zu diesem Anlass erreichten sie natürlich zahlreiche Glückwünsche – einer davon dürfte die Fanherzen aber besonders zum Schmelzen gebracht haben. Justin widmete Jen einen Post in seiner Instagram-Story. Dort teilte er ein Schwarz-Weiß-Foto von seiner Verflossenen, auf dem sie mit toughem Blick und angespannten Armen scheinbar kampfbereit auf ein Ziel losläuft. "Sie packt 2020 und ein neues Lebensjahr beherzt an..." schrieb der 48-Jährige dazu. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, B."

Wofür "B." genau steht, ist zum Bedauern der Fans nicht bekannt. Fest steht aber, dass dieser Spitzname für Jennifer schon einige Zeit lang existiert. Auch zum 50. Geburtstag im vergangenen Jahr nannte der "The Leftover"-Star seine Verflossene so. Damals teilte er ebenfalls zu einem lustigen Schnappschuss die Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch an diese unglaubliche Frau. Unglaublich liebevoll. Unglaublich nett... und unglaublich lustig. Du B.!"

Instagram / justintheroux Justin Theroux' Geburtstagsgrüße an Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Justin Theroux im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / justintheroux Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de