Die Fans der spanischen Royals dürfen sich über neue Aufnahmen der Königsfamilie freuen. Königin Letizia (47) und König Felipe (52) präsentierten sich bereits im vergangenen Jahr mit ihren beiden Töchtern als starke Einheit der Öffentlichkeit. Gemeinsam wohnte die königliche Familie beispielsweise der ersten offiziellen Rede der ältesten Tochter bei, Thronfolgerin Prinzessin Leonor (14). Im kommenden Jahrzehnt wird sie zusammen mit ihrer Schwester Prinzessin Sofía (12) immer mehr royale Aufgaben übernehmen. Beide sind noch Schülerinnen. Das neue Jahr 2020 haben alle gemeinsam mit einem Familienshooting eingeläutet!

Die spanische Königsfamilie wurde von Star-Fotografin Estela de Castro abgelichtet. Auf dem Familien-Porträt strahlen die beiden jungen Royals um die Wette. Während die Mädchen Kleider in zarten Pastelltönen tragen, die ihren blonden Haaren schmeicheln, hat sich ihre Mutter Letizia für ein feurig-rotes Outfit entschieden. Der Schnitt des Kleides ist klassisch hochgeschlossen und wirkt adrett. König Felipe trägt ein schlichtes graues Sakko. Die vier wurden ebenfalls einzeln und paarweise porträtiert. Die beiden Töchter Leonor und Sofía strahlen auf ihren Porträts natürliche Eleganz aus – aus den Kindern von damals sind nun junge Teenager-Damen geworden!

Staatsoberhaupt Felipe und Königin Letizia ließen sich auch in traditionellem Ornat ablichten. Auf dem Paar-Foto schmunzelt der König in seiner mit Auszeichnungen dekorierten Uniform. Seine Gattin erstrahlt elegant in einer pinkfarbenen Traumrobe, die mit weiß-silbernen Rosen bestickt ist und trägt eine funkelnde Tiara auf dem Kopf. Das Dress wurde von der Beauty offensichtlich recycelt: Dasselbe Caroline-Herrera-Kleid trug die spanische Königin nämlich auch schon bei der Thronbesteigung des japanischen Kaisers Naruhito, im Oktober vergangenen Jahres.

