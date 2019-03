So schnell die Liebe gekommen ist, ist sie auch wieder verflogen. Im Januar machte Influencerin Tina Neumann (17) im Netz öffentlich: Sie datet den vier Jahre älteren Social-Media-Star Ceddo. Auf Instagram und Co. lebten die beiden ihre Beziehung aus, teilten zuckersüße Pärchen-Schnappschüsse und eröffneten zusammen sogar einen YouTube-Channel. Doch auf gemeinsamen Content müssen die Fans in Zukunft wohl verzichten – denn Tina und Ceddo haben sich getrennt!

Auf YouTube luden die beiden ein Video hoch, in dem sie ihr Liebes-Aus verkündeten: "Wir waren bis vor Kurzem noch zusammen. Aus einigen Gründen sind wir seit ein paar Tagen nicht mehr zusammen. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie im Streit getrennt. Es ist für uns beide schwierig. Es sind zwischenzeitlich Sachen zwischen uns passiert, die nicht gepasst haben", erzählte Ceddo. Mit ihrem gemeinsamen Clip wollen sie ihrer Community aber eindeutig zeigen, dass sie nach wie vor cool miteinander seien.

Den gemeinsamen YouTube-Kanal werden die beiden vorerst auch auf Eis legen. Jedoch wollen die Ex-Turteltauben in Zukunft nicht ausschließen, dass sie mal wieder zusammen Videos produzieren werden.

Instagram / derceddo Cedric und Tina Neumann, YouTuber

Instagram / tinaneumann Tina Neumann, Influencerin

Instagram / derceddo Cedrik, YouTube-Star

