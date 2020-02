Die Zuschauer dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen! Ende des vergangenen Jahres mussten die Sturm der Liebe-Fans Abschied von Paulina Hobratschk (21) nehmen: Nach fast zwei Jahren verließ der Serien-Liebling die Telenovela. Viele Anhänger des Formats äußerten sich traurig über diesen Ausstieg. Zum Glück erwartet sie Anfang März nun eine schöne Überraschung: Die 21-Jährige kehrt für einen Gastauftritt zurück – und sie hat noch jemanden im Gepäck!

Wie Bilder in der ARD-Vorschau zeigen, wird Paulina alias Valentina Saalfeld in einigen Wochen wieder im Fürstenhof auftauchen. Der Grund für ihren Besuch könnte nicht schöner sein: Sie kommt nach Bichlheim, um ihren Bruder kennenzulernen – denn kurz zuvor sind Eva (Uta Kargel, 38) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 43) erneut Eltern geworden! Als großer Schwester kommt ihr auch die entscheidende Idee, wie ihr Geschwisterchen heißen soll. Darüber hinaus stattet Valentina auch ihrem Opa Werner (Dirk Galuba, 79) einen Besuch ab.

Neben Paulina hat auch Lukas Schmidt (21) im März einen Gastauftritt in der Telenovela. Er verkörpert Fabien, Valentinas Freund. Beide waren Ende 2019 von Bichlheim nach Leipzig gezogen und nun begleitet er seine Freundin auf ihrem Trip in die Heimat. Denn auch er hat Familie in der bayerischen Ortschaft: seinen Vater Michael (Erich Altenkopf, 50) und seine Stiefmutter Natascha (Melanie Wiegmann, 47).

ARD/Christof Arnold Paulina Hobratschk spielt Valentina Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Paulina Hobratschk und Dirk Galuba bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Erich Altenkopf und Lukas Schmidt in einer Szene von "Sturm der Liebe"

