Die Sturm der Liebe-Fans mussten Abschied nehmen: Paulina Hobratschk (21) und Lukas Schmidt (20) haben den Fürstenhof verlassen! Im vergangenen Januar hatte die Schauspielerin ihren ersten Auftritt als Valentina Saalfeld in der Telenovela. In dem beliebten Daily-Format verkörpert sie die Tochter von Robert (Lorenzo Patané, 43) und Eva Saalfeld (Uta Kargel, 38). Am Fünf-Sterne-Hotel verliebte sie sich in Fabien, der seit 2016 von Lukas verkörpert wird. Heute waren sie zum letzten Mal bei "Sturm der Liebe" zu sehen!

Denn für die jungen Turteltauben fängt ein neues Kapitel an! Für Valentina und Fabien geht es weg von Bichlheim Richtung Leipzig. Der Grund: Der Sohn von Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 50) hat dort ein Stipendium an einer Musikhochschule erhalten. Um nicht von ihrer großen Liebe getrennt zu sein, beschließt Valentina ebenfalls Bayern zu verlassen und mit Fabien zusammenzuziehen. Heute verabschiedete sich das junge Paar unter Tränen von ihren Familien und ihren Freunden. Der Abschied fiel auch den Zuschauern nicht leicht: "Ich habe die beiden immer gern gesehen. Dass sie jetzt ebenfalls aussteigen, ist ein Verlust für die Serie, die langsam ihren Charme verliert", kommentierte zum Beispiel ein User auf der ARD-Homepage.

Bald verlässt ein weiterer Charakter "Sturm der Liebe": Im Januar wird Patrick Dollmann (37) das letzte Mal als Henry Achtleitner zu sehen sein. Wann genau Patricks letzte Folge als Henry im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht bestätigt worden.

