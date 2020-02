Huch, was ist denn bei Lady Gaga (33) los? Dass die Sängerin gerne zu skurrilen und extravagante Outfits greift, bewies sie in der Vergangenheit bereits mehrfach: Unter anderem kleidete sie sich im vergangenen Jahr in einem offenherzigen, roten Glitzerkleid und trug dazu passende riesige, juwelenbesetzte Krallen an ihrer rechten Hand. Jetzt überraschte die Sängerin ihre Fans mit einem ganz anderen, natürlichen Look – dabei fehlte von ihren Augenbrauen fast jede Spur!

Auf Instagram sorgte die 33-Jährige mit einem Foto für Verwirrung bei ihren Fans. Sie teilte ein Selfie, auf dem sie komplett ohne Make-Up für die kameralinse posiert – doch die Augenbrauen der Musikerin sind so hell, dass man sie kaum erkennen kann. Scheint ganz so, als hätte die Schauspielerin einen Termin im Beautysalon gehabt und sich dort die Haare über den Augen bleachen lassen.

Ihre Follower sind sich uneinig darüber, was sie von dem Look halten. "Bleache dir deine Augenbrauen nie wieder", kommentierte ein User unter dem Beitrag. Ein andere fragte sich, warum die "A Star Is Born"-Darstellerin so ein Bild teile. Andere Abonnenten sehen das jedoch ganz anders. "Du bist wunderschön", schrieb ein Nutzer.

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Schauspielerin

Instagram / https://www.instagram.com/ladygaga/ Lady Gaga 2019

Instagram / ladygaga Lady Gaga

