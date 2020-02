Christina Graß (31) kann ihr Glück kaum fassen! Bei "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" am Sonntagabend sorgte Ihr Freund Marco Cerullo (31) für eine Liebessensation: Der diesjährige Dschungelcamp-Bewohner holte seine Herzdame überraschend auf die Bühne und stellte ihr die Frage aller Fragen. Um der ganzen Aktion noch mehr Ausdruck zu verleihen, führte er sie nach dem TV-Spektakel ganz romantisch in ein Restaurant aus, wo rote Rosen und ein rosa Herzluftballon auf die Turteltauben warteten. Dort wiederholte er den Antrag noch mal – immerhin waren beim ersten Anlauf einige Worte in Vergessenheit geraten. Im Netz schwärmt die Braut in spe nun von den Ereignissen der vergangenen Tage.

Auf Instagram teilte die 31-Jährige einen Schnappschuss von dem Szenario, das von RTL begleitet im Kölner Mediapark stattfand. Freudig strahlend halten sich die beiden an der Hand. "Für mich war der Heiratsantrag rundum perfekt. Mein Schatz hatte aber ein paar zusätzliche Worte zusammengefasst, die er mir noch sagen wollte und das hat er heute getan", erklärte die langhaarige Beauty ihren Followern. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und happy ich zugleich bin. Ich habe einfach den perfekten Mann an meiner Seite. Ich liebe dich", fuhr sie fort.

Auch ihr zukünftiger Ehemann teilte das Foto auf der Social-Media-Plattform mit seiner Community. Er schrieb dazu: "Am Sonntag war ich so was von nervös und habe dabei meine Worte, die ich Christina sagen wollte, total vergessen." Am Dienstag habe er schließlich noch mal die Möglichkeit erhalten, in romantischer Atmosphäre mit seiner Christina zu sprechen.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß in Brisbane, Australien

Hauter, Katrin / ActionPress Marco Cerullo und Christina Graß im Dezember 2019

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß, Januar 2020

