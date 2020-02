Wird Adele (31) ihr neues Gewicht langfristig halten können? Vor einigen Wochen überraschte die britische Sängerin die Öffentlichkeit mit Schnappschüssen von ihrem unglaublich erschlankten Körper am Strand. Auf den besagten Bildern ist die "Skyfall"-Interpretin kaum noch zu erkennen, so enorm ist die Veränderung. Seit der Trennung von ihrem einstigen Ehemann Simon Konecki hatte sie rund 45 Kilo verloren – der Grund dafür soll eine gezielte 1.000-Kalorien-Diät sein. Doch jetzt warnt ein Mediziner vor den Risiken eines solch extremen Essverhaltens!

Der Gesundheitsexperte Dale Pinnock zeigte sich laut DailyMail skeptisch gegenüber Adeles Radikal-Diät. Die Gefahr sei groß, in die Jojo-Falle zu tappen und später sogar mehr zu wiegen als zuvor: „Wenn ein kurzfristiges Ziel bevorsteht, kann ein solcher Ansatz geeignet sein – wenn zum Beispiel für eine Hochzeit oder einen Urlaub ein paar Pfunde runter sollen." Langfristiger Erfolg sei so aber nicht erreichbar, denn der Körper sei nicht für eine tägliche Kalorienzufuhr von nur 1.000 Kilokalorien ausgelegt: "Jeder, der diese Diät durchführt, wird merken, dass er sich bald nicht mehr konzentrieren kann – und extrem reizbar und leistungsschwach wird. Denn der Körper versucht, Energie zu sparen." Auf lange Sicht würde dieser Mangel in Fress-Attacken und dem gefürchteten Jojo-Effekt münden.

Und auch deutsche Promis hoffen für Adele, dass sie einen gesunden Mittelweg findet und ihr Gewicht dabei halten kann. Ex-Bachelor Leonard Freier äußerte sich gegenüber Promiflash beispielsweise: "Ich habe echt einen riesigen Respekt vor dieser Leistung, hoffe aber, dass Adele keinen Jojo-Effekt haben wird und einen Weg findet, um sich dauerhaft in ihrem Körper wohlzufühlen."

Instagram / kingarusin Adele mit Kinga Rusin auf der Oscar-Afterparty 2020

Anzeige

Backgrid / ActionPress Adele am Strand in Anguilla

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Leonard Freier beim Joyn-Launch-Event in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de