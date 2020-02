Jetzt startet Miley Cyrus (27) als Model durch! Ihren ersten internationalen Erfolg feierte die Sängerin 2006 mit ihrer Hauptrolle als Hannah Montana in der gleichnamigen Disney-Serie. Mit Hits wie "Wrecking Ball" und "We Can't Stop" eroberte die Ex-Frau von Liam Hemsworth (30) bereits in jungen Jahren die Charts. Jetzt wagte sich die Blondine wieder an eine neue Aufgabe: Sie lief als Model über den Laufsteg!

Als Teil der Modenschau von Marc Jacobs (56) schritt die 27-Jährige am vergangenen Mittwoch über den Catwalk. Dabei kam ihr durchtrainierter Körper besonders gut zur Geltung: Mit BH, weiter Hose und langen Lederhandschuhen präsentierte die Musikerin komplett in schwarz gekleidet die neuen Trends für den kommenden Herbst. Doch sie war nicht die einzige prominente Schönheit: Auch die Model-Schwestern Bella (23) und Gigi Hadid (24) waren ein Teil der Show.

Für Miley war es nicht der erste Auftritt während der Fashion Week in New York. Die Show von Star-Designer Tom Ford (58) verfolgte die Künstlerin allerdings abseits des Laufstegs. Dabei war sie auch als Gast im Publikum ein echter Hingucker: In einem ärmellosen Overall mit tiefem V-Ausschnitt zog die "The Climb"-Interpretin auch als Publikumsgast alle Blicke auf sich.

Getty Images Miley Cyrus bei der Marc Jacobs Modenschau, Februar 2020

Getty Images Gigi und Bella Hadid im August 2019

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford, Februrar 2020

