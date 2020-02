Lilly Becker (43) geht unter die Schauspieler! Boris Beckers (52) Noch-Ehefrau probierte sich in ihrem Leben schon in verschiedenen Jobs aus: Sie arbeitete unter anderem als Croupier, Barkeeperin, Hostess und Fotomodell – und ist heute vor allem in Unterhaltungsshows zu sehen. Jetzt möchte sich Amadeus Beckers (10) Mutter aber offenbar ein weiteres Standbein aufbauen – und zwar als Schauspielerin: Lilly hat nun tatsächlich eine Serienrolle ergattert und spielt demnächst eine lesbische Frau.

Die 43-Jährige veröffentlichte gerade ein Foto auf Instagram, auf dem sie ein Lebkuchenherz mit dem Titel der BR-Show "Dahoam is Dahoam" in die Kamera hält und schrieb dazu: "Es war ein spannender und erfolgreicher Tag heute in Bayern. Ich durfte mein Debüt als Schauspielerin geben und habe es sehr genossen!" Sie sei in der Serie, die im fiktiven oberbayrischen Dorf Lansing spielt, am 06. April 2020 in einer Gastrolle zu sehen.

Wie RTL berichtet, wird Lilly in der Sendung in die Rolle einer homosexuellen Frau schlüpfen. Doch bleibt es bei der einmaligen Gastrolle, oder verschlägt es die Brünette nun ganz in Richtung Schauspielerei? "Wenn ein anderes Angebot kommt, dann mache ich das noch mal, weil ich es wirklich cool finde. Und es ist etwas Neues!" erklärte sie in einem Interview mit dem Sender.

Getty Images Lilly Becker im September 2019

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Mai 2019

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de