Will Sophie Turner (23) ihr kleines Geheimnis etwa verstecken? Am Mittwochabend hatte es süße Gerüchte gegeben, die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas (30) würden zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Das Paar selbst hatte die Spekulationen bisher noch nicht kommentiert. Nun wurden die Turteltauben jedoch erstmals nach den mutmaßlichen Schwanger-News gesichtet – und Sophies Outfit schien dabei für sich zu sprechen!

Aktuelle Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine und ihren Gatten am Donnerstag in Zürich beim Bummeln. Während der Jonas Brothers-Sänger seine dicke Daunenjacke offen trägt, verbirgt die Game of Thrones-Schönheit ihren schlanken Körper unter einer ausgebeulten, geschlossenen Lederjacke. Ob Sophie mit diesem Schlabber-Look ihren wachsenden Babybauch verstecken möchte?

Erst im Mai vergangenen Jahres hatten die gebürtige Britin und der Musiker sich in Las Vegas das Jawort gegeben. Im Juni traten die beiden dann bei einer pompösen Feier in Frankreich erneut vor den Traualtar. Über Babyplanung sprachen Sophie und Joe seitdem jedoch noch nicht öffentlich.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Grammy Awards

Getty Images Sophie Turner im Juni 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Juni 2019 in L.A.

