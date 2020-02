Das wird definitiv eine spannende Nummer! Schon in wenigen Tagen startet Let's Dance in eine neue Runde. Noch weiß niemand, welcher Prominente mit welchem Profi das Parkett rocken wird. Massimo Sinató (39) fragte seine Fans bereits, ob sie schon eine Idee hätten, mit wem er antreten wird. Schnell kam der Name Laura Müller (19) ins Spiel – doch auf diesen Vorschlag reagierte der Tänzer nur mit einem Lach-Emoji. Doch mal ernsthaft: Welcher Coach wird der Freundin von Michael Wendler (47) wohl mit Rat und Tat zur Seite stehen?

Wie wäre es denn mit Robert Beitsch (28)? Der Zuschauerliebling ist offen, herzlich und geduldig – eigentlich keine schlechte Partie für die Brünette. Im vergangenen Jahr tanzte der 28-Jährige mit GZSZ-Star Ulrike Frank (51) durch die Show, vielleicht tritt ja nun Laura in die Fußstapfen der Schauspielerin. Valentin Lusin (32) käme für die 19-Jährige tatsächlich auch gut infrage. Er ist 1,80 m, sie ist zierlich, nicht gerade groß – die zwei würden mit Sicherheit ein gutes Tanzpaar abgeben. Neuzugang Nikita Kuzmin (22) hat eigentlich auch gute Chancen, das Laura-Los zu ziehen. Mit seinen 22 Jahren ist er der jüngste Profi der Staffel und passt vom Alter her wunderbar zu ihr. Lauras Follower bei Instagram zerbrechen sich darüber auch bereits gewaltig den Kopf. "Hoffentlich kommst du bei einem knackigen jungen frischen Mann nicht doch noch auf den Geschmack", schreibt zum Beispiel ein User. Profitänzer Andrzej Cibis (32) feiert in diesem Jahr sein Comeback – vielleicht zelebriert er seine "Let's Dance"-Rückkehr zusammen mit Laura auf dem Parkett?

Wer weiß, vielleicht erwischt es ja auch noch eines der Tanz-Urgesteine! Erich Klann (32) und Christian Polanc (41) gehören schon seit Jahren zum Cast der Sendung und bringen ordentlich Erfahrung und eine gewisse Strenge mit. Da Laura teilweise etwas schüchtern und zurückhaltend wirkt – in Das Sommerhaus der Stars zog sie sich ja bekanntlich mit ihrem "Schatzi" lieber zurück – ist es wohl nicht schlecht, wenn sie einen Trainier bekommt, der ihr ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Das alles trifft auch auf Massimo zu. Doch da der Italiener die Profi-Challenge im vergangenen Jahr gewonnen hat, darf er sich seine Promi-Dame diesmal selbst aussuchen. Und momentan wirkt er eher nicht so, als ob seine Wahl auf Laura fallen könnte...

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch, "Let's Dance"-Profi

Instagram / nikitakuzmin2 Nikita Kuzmin im März 2019

ActionPress Massimo Sinató zu Gast im "ZDF Fernsehgarten"

