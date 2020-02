Klassisch oder unkonventionell? Blumen, Pralinen oder gar kein Geschenk? Fragen über Fragen, über die sich auch die Promis am Valentinstag den Kopf zerbrechen. Der Tag der Liebe ist allseits ein Thema. Auch deutsche Serien greifen den 14. Februar auf und schmücken die Folge mit romantischen Storylines aus. Aber legen die Schauspieler privat eigentlich auch so viel Wert auf den Valentinstag? Einige Alles was zählt-Stars haben es Promiflash verraten.

Ein Valentinstag wie er im Drehbuch steht – das kommt Bela Klentze (31) garantiert nicht in die Tüte. "Meine damalige Freundin war enttäuscht, als ich ihr sagte, dass ich diesen Tag sehr industriell finde und dass ich die Tradition ein bisschen zu wirtschaftlich sehe", gibt der Sonnyboy gegenüber Promiflash preis. Auch von großen Geschenken hält er nicht viel – von besonderen Gesten dafür umso mehr. "Ich finde es schon immer sehr schön, wenn man versucht, Feuer mit rein zu bringen und sich gegenseitig immer wieder neu entdeckt und versucht, attraktiv füreinander zu bleiben. Das darf niemals verloren gehen und der Valentinstag ist eine superschöne Gelegenheit dafür", schwärmt der Schauspieler, der auch gern einfach mal von seiner Liebsten bekocht werden möchte.

Ob das die Ladys im Cast genau so sehen wie Bela? Seine Kollegin Cheyenne Pahde (25) hat schon mal kein Problem damit, den Valentinstag mit Freunden, ihrer Zwillingsschwester Valentina Pahde (25) oder gar allein zu verbringen. Aber Männer, aufgepasst, wenn sie in einer Beziehung ist, freut sie sich über den einen oder anderen Strauß! "Ich bin Team Blumen! Es müssen für mich persönlich am Valentinstag auch nicht zwingend Rosen sein. Ich bin ein großer Fan von Pfingstrosen und von Tulpen", verrät die Marie-Darstellerin. Wenn da mal nicht Setkollege Christopher Kohn (35) infrage käme! Der Zuschauerliebling verwöhnt seine Partnerin nämlich gern mit Aufmerksamkeiten: "Zum Valentinstag habe ich meiner Freundin bisher immer irgendwas Nettes geschenkt. Meistens waren es aber tatsächlich ein paar Süßigkeiten mit Blumen. Wichtig ist, der anderen Person zu zeigen, dass man sich lieb hat."

