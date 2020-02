Lodert bei Michael Wendler (47) in den kommenden Wochen die Eifersucht auf? Anfang des Jahres war offiziell bekannt geworden, dass seine aktuelle Freundin Laura (19) ab dem 21. Februar über das Let's Dance-Parkett fegen wird. Welcher Profi die 19-Jährige dabei trainieren wird, steht noch nicht fest – klar ist aber: Bei Tango, Paso Doble und Co. dürfte es ziemlich heiß werden! Ob der Wendler da wohl rot sieht?

Einen Grund dafür will die Influencerin ihrem Schatz zumindest nicht geben: "Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst!", erklärte Laura gegenüber Bild. Sie sei sich jedoch nicht sicher, wie ihr Angebeteter reagieren werden, wenn sie in den Armen eines anderen Mannes liege: "Ich kann es nicht einschätzen. Aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht!"

In den vergangenen Jahren war es tatsächlich mehrfach zu Teilnehmer-Profi-Liaisons gekommen: 2012 hatten sich Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (39) während des intensiven Trainings ineinander verliebt – und wenige Jahre später geheiratet. Massimo verließ damals sogar seine Ehefrau für das Model. 2016 traf Amors Pfeil auch Nastassja Kinski (59) und Ilia Russo (33) – und das, obwohl der gebürtige Weißrusse eine andere Kandidatin trainiert hatte.

