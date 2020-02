Georgina Fleur (29) gibt ein überraschendes Liebes-Update! Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin sorgte mit ihrem Beziehungsleben in den vergangenen Monaten für Spekulationen: Im Februar 2019 gab sie ihre Verlobung bekannt – wer der Glückliche war, behielt sie allerdings für sich. Knapp ein Jahr darauf vermuteten einige Fans nach einem verdächtigen Foto sogar, dass die TV-Bekanntheit geheiratet habe. Gegenüber Promiflash dementierte sie das allerdings. Nur wenige Wochen darauf dann die traurige Überraschung: Georgina schwebt nicht mehr auf Wolke sieben – sondern ist wieder solo!

Das macht die Weltenbummlerin jetzt in einem Instagram-Post zum Valentinstag deutlich: "Fröhlichen Valentinstag euch allen. Ich bin endlich wieder Single und lebe gerade mein bestes Leben, dieses Mal bin ich mir zu 1000 Prozent sicher", verkündete das It-Girl im Netz. Was genau vorgefallen ist, behielt die Rothaarige für sich. Dennoch geht aus dem Post eines deutlich hervor: Georgina genießt ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen.

Und Freiheit ist der 29-Jährigen extrem wichtig. Sie liebt es nämlich, zu reisen und neue Orte zu entdecken. Aktuell genießt die Beauty die Sonnenstrahlen in Dubai.

Instagram / chateaudefleur Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / chateaudefleur Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / chateaudefleur Georgina Fleur in Dubai

