Vor wenigen Augenblicken erschütterten traurige News die TV-Welt: Caroline Flack (40) ist gestorben! Die britische Love Island-Moderatorin wurde am heutigen Samstag tot in ihrem Haus in London aufgefunden – nähere Details sind bisher nicht bekannt. Fakt ist: Ihr Tod kommt für Familie, Freunde und Fans gleichermaßen urplötzlich. Immerhin zeigte sich Caroline erst einen Tag zuvor noch glücklich strahlend im Netz.

Erst am gestrigen Donnerstag teilte die TV-Schönheit einen Beitrag auf Instagram. Darauf zu sehen: Caroline gemeinsam mit ihrem Hund, einer kleinen französischen Bulldogge. Insgesamt vier Bilder sind im Post zu sehen, auf denen das Duo bei bester Laune miteinander kuschelt. Auf eine rührende Botschaft verzichtete Caroline – stattdessen verzierte sie die Schnappschüsse lediglich mit einem Herz-Emoji.

Zuvor postete Caroline an Heiligabend Feiertagsgrüße auf ihrem Kanal – und das, obwohl sie in dieser Zeit besonders unter Beobachtung stand! Mitte Dezember wurde der Strictly Come Dancing-Host wegen häuslicher Gewalt festgenommen. "Mir wurde geraten, aktuell nicht in die sozialen Medien zu gehen. Aber ich wollte allen, die dieses Jahr so unglaublich nett zu mir waren, frohe Weihnachten wünschen", schrieb sie zu einem Foto von sich.

Stuart C. Wilson / Freier Fotograf / Getty Images Caroline Flack, britische "Love Island"-Moderatorin

Splash News Caroline Flack in London, Juli 2018

Instagram / mrlewisburton Caroline Flack und Lewis Burton in London im November 2019

