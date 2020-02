Der Tod von Caroline Flack (40) erschüttert aktuell die britische TV-Welt. Erst vor wenigen Stunden ist bekannt geworden, dass die Love Island-Moderatorin am Samstag tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Erst neulich hatte sie mit unangenehmen Schlagzeilen über einen häuslichen Angriff auf ihren Freund Lewis Burton (27) auf sich aufmerksam gemacht. Selbiger widmete seiner Liebsten noch am Valentinstag einen rührenden Post – wenige Stunden vor Carolines Tod.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Tennis-Profi am Freitag ein Pärchenbild. Glücklich strahlen die Turteltauben in die Kamera, vor ihnen stehen zwei Gläser Wein. Den Schnappschuss versah Lewis mit einem liebevollen Text: "Alles Liebe zum Valentinstag. Liebe dich!" Ob sie den Valentinstags wirklich gemeinsam verbracht haben, ist nicht bekannt.

Der britischen Boulevardzeitung The Sun zufolge wisse Lewis bereits, dass seine Lebenspartnerin verstorben ist. Der Sportler habe sich im Ski-Urlaub mit seinen Freunden befunden und sofort die Rückreise angetreten.

Getty Images Caroline Flack bei den BRIT Awards 2018

Instagram / carolineflack Lewis Burton und Caroline Flack

Getty Images Caroline Flack 2019 in London



