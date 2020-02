Da wird einem ganz warm ums Herz! Vor mehr als zwei Jahren erblickte der erste Nachwuchs von Jörn Schlönvoigt (33) und seiner Frau Hanna das Licht der Welt. Seither ist Töchterchen Delia (2) der ganze Stolz des Promi-Paares, das immer wieder süße Familien-Einblicke mit seiner Community teilt. Jetzt dürfte Jörn bei seinen Followern erneut für Begeisterung sorgen: Der Schauspieler veröffentlichte ein niedliches Vater-Tochter-Foto!

Was für eine intime Aufnahme! Auf Instagram präsentierte sich der GZSZ-Star als liebevoller Vollblut-Vater. Auf einem neuen Schnappschuss zeigt er sich ganz privat im Bett: Auf seinem Schoß sitzt seine Tochter in einem weißen Pyjama, mit zwei Zöpfchen auf dem Kopf – und kuschelt sich an ihn. Papa Jörn drückt seiner Maus dabei einen dicken Schmatzer auf die Stirn. Das Bild betitelte er mit dem schlichten Wort: "Alles."

Auch in der Vergangenheit hielt sich Jörn mit Liebeserklärungen an seinen Sprössling nicht zurück. Zu seinem Geburtstag im Sommer 2019 offenbarte er bereits, wie dankbar er für Baby Delia ist: "Ich halte das beste Geburtstagsgeschenk gerade in meinen Armen", schwärmte er unter einem gemeinsamen Foto.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna in Los Angeles

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt mit seiner Tochter Delia

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de