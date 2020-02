Nachhilfe im Knutschen von Katy Karrenbauer (57)! Seit zwei Wochen läuft der neue "Kartoffelsalat"-Streifen im Kino. In der Fortsetzung von Freshtorges (31) Film geht es nicht nur witzig zu, sondern auch heiß. Denn die beiden Hauptfiguren, gespielt von Marta Shkop (26) und Lea Mirzanli, verlieben sich ineinander. In einer Szene kommt es sogar zum Lippenbekenntnis – für Marta und Lea der erste Filmkuss überhaupt. Zum Glück war Co-Darstellerin Katy vor Ort und leistete den jungen Frauen Hilfestellung.

Im Promiflash-Interview verriet Marta, vor dem Kuss ziemlich nervös gewesen zu sein. Die Aufregung entging auch Katy nicht und der alte Showhase entschied sich kurzum dazu, die Nachwuchsschauspielerin auf den Dreh vorzubereiten. "Wir saßen in der Hotellobby, haben was getrunken und geredet und dann meinte Katy: 'Du hast ja eine Kussszene, dann zeig mal, was du draufhast'", plauderte das Model aus. Plötzlich war sie dem Hinter Gittern-Star ganz nah: "Bevor ich mich vorbereiten konnte, waren schon ihre Lippen auf meinen und ich dachte: 'Oh mein Gott!'" Mittlerweile könne die 26-Jährige darüber jedoch lachen.

Die Neuigkeit von der Knutschattacke der 57-Jährigen hatte am "Kartoffelsalat"-Set natürlich schnell die Runde gemacht. Auch Jasmin Wagner (39), die in der Komödie eine Lehrerin spielt, ist sie in Erinnerung geblieben: "[Marta und Lea] haben am nächsten Tag das umgesetzt, was Katy ihnen beigebracht hat. Danke, Katy!", freute die 39-Jährige sich im Promiflash-Interview.

