Turbulenter Einsatz bei DSDS! Heute Abend wollen die Teilnehmer im Recall die Jury rund um Casting-Chef Dieter Bohlen (66), Sänger Pietro Lombardi (27) und Co. überzeugen – und sich mit ihrem Gesang ein Ticket nach Südafrika sichern. Doch nicht nur ihre alles entscheidenden Performances sorgen bei den Nachwuchs-Talenten für einen erhöhten Blutdruck: Auch ein Rettungseinsatz löste unter den Kandidaten für einen kurzen Moment Unruhe aus!

Einer der Mitarbeiter musste von Sanitätern in ein Krankenhaus befördert werden. Allerdings gestaltete sich die Aktion als äußerst schwierig: Immerhin fand der Recall in luftiger Höhe in den Alpen auf rund 3.000 Metern statt! "Gerade hat sich ein Kollege recht ernst verletzt", erklärte ein Verantwortlicher der Show. "Die Sicherheit geht natürlich vor, darum müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn erst mal vom Berg runterbekommen." Während des Einsatzes mussten die Dreharbeiten daher unterbrochen werden.

Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Um wen es sich genau handelte, wurde nicht gesagt. Auch Details zum Unfall blieben unter Verschluss. "Der Kollege ist versorgt, der ist im Heli und wir können weitermachen", teilte ein Sprecher nach dem Vorfall lediglich mit.

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Xaiver Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im Recall

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury im Recall in Sölden

