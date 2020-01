Barack Obama (58) begeistert seine Fans mit einer zuckersüßen Geste! Seit knapp 28 Jahren sind der ehemalige US-Präsident und seine Frau Michelle (56) verheiratet. Die Eltern zweier Töchter gelten als absolutes Traumpaar und zeigen sich auch heute noch total verliebt. Anlässlich des 56. Geburtstags seiner Gattin griff der frühere Politiker nun tief in die Kitsch-Kiste – und widmete Michelle einen niedlichen Post!

Via Instagram veröffentlichte der gebürtige Hawaiianer am Freitag eine Collage mit mehreren Fotos. Bei den Bildern handelt es sich um Aufnahmen aus einer Foto-Box, die den 58-Jährigen gemeinsam mit seiner Liebsten zeigen. Überglücklich lächeln beide in die Kamera, ziehen wilde Grimassen oder geben einander gegenseitig Küsse auf die Wangen. Zu den Schnappschüssen schrieb Obama ganz liebevoll: "Du bist in jeder Szene mein Star. Happy Birthday, Baby!"

Schon zu ihrem Hochzeitstag im Oktober 2019 hatte der gelernte Rechtsanwalt ein romantisches Foto mit seiner Angetrauten gepostet: Arm in Arm blicken die Turteltauben darauf in Richtung einer afrikanischen Savannen-Kulisse, über der gerade die Sonne untergeht. Dazu verfasste Obama damals die lieben Worte: "Wie die Beatles es schon gesungen haben; es wird immer besser. Danke für 27 wunderbare Jahre!"

Getty Images Michelle und Barack Obama im Januar 2009

Mark Wilson / Getty Images Michelle und Barack Obama

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama

