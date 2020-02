Sarah Harrison (28) kann ihr Glück kaum fassen! Erst vor wenigen Wochen verkündeten die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (28), dass ihre Tochter Mia Rose (2) endlich ein Geschwisterchen bekommt. Im vierten Monat ist die Social-Media-Queen inzwischen – schwanger zu werden sei bei ihr schneller gegangen als gedacht. Neulich hat die Autorin des Familienratgebers "#familygoals – Als Team zum Familienglück" verraten: Am Tag ihrer Hochzeit mit Domi habe sie zum letzten Mal verhütet.

Im August gaben sich die Netz-Stars zum zweiten Mal das Jawort. Hochzeit Nummer zwei war auch der Startschuss, die dreiköpfige Familie zu vergrößern. "Es war so, dass ich am Tag der Hochzeit die letzte Pille genommen habe. Danach war meine Packung leer und dann habe ich gesagt: 'So jetzt, lassen wir es darauf ankommen'", plaudert die 28-Jährige in einem YouTube-Video aus.

Bei ihrem ersten Kind sei Sarah bereits nach zwei Zyklen schwanger geworden. Auch beim zweiten Anlauf brauchte sie nicht lange zu warten. "Wir haben dieses Mal drei Monate gebraucht. Wir können uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so schnell schwanger wird", merkt die bayerische Beauty an.

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison im Februar 2020

Instagram / team.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose im Februar 2020

Instagram / team.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison, Dezember 2019

