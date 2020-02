2018 versuchte Tayisiya Morderger (22) ihr Glück bei Bauer sucht Frau. Zwar verstanden sich die professionelle Tennisspielerin und Landwirt Matthias wirklich gut, doch der Funke wollte zwischen ihnen einfach nicht überspringen. Trotzdem sind die beiden noch immer befreundet und texten sogar regelmäßig miteinander. Und wie sieht es mit weiteren Kontakten aus der ländlichen Kuppelshow aus? Promiflash hat bei Tayisiya nachgehakt.

"Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ich folge den Bauern und den Frauen auf Instagram", verriet die Dortmunderin im Promiflash-Interview. Ob wohl ein reger Austausch zwischen ihnen besteht? "Nein, wir schreiben, aber nicht regelmäßig." Sie frage ab und zu mal, wie es den anderen gehe. Getroffen habe Tayisiya seit der Sendung niemanden mehr.

Zu nachfolgenden Teilnehmern habe die 22-Jährige keinen Draht – die Staffel von 2019 sei komplett an ihr vorbeigeflimmert. "Ich konnte sie einfach nicht so verfolgen, weil ich nicht so viel Zeit habe", beteuert die Sportlerin. Immerhin sei sie wegen der Turniere und des Trainings ganz schön eingespannt.

