Herzogin Kate (38) teilt eine neue, sehr süße Momentaufnahme mit ihrem Töchterchen Prinzessin Charlotte (4)! Trotz Kates royaler Pflichten und Aufgaben als Gattin des Thronfolge-Zweiten, Prinz William (37), steht für die 38-Jährige vor allem ihre Rolle als Mutter im Vordergrund. Jeder Augenblick mit ihren drei Kindern George (6), Charlotte und Louis (1) sei für sie von Bedeutung. Einen davon hielt die passionierte Hobby-Fotografin fest und teilte ihn mit der Online-Community: Hier schnuppert die Vierjährige an einem Blümchen!

"Ich habe dieses eine Foto von Charlotte, wie sie an einer Glockenblume riecht, und mir bedeuten diese Eltern-Momente so viel!" erzählte Kate vor Kurzem der Moderatorin Giovanna Fletcher (35) in deren Podcast Happy Mum, Happy Baby. Das betreffende Bild scheint die Herzogin von Cambridge später noch in ihrer Sammlung gefunden zu haben – mittlerweile ist es auf dem Instagram-Account der Familie zu finden. Auf dem Schnappschuss beugt sich Charlotte über die kleine Pflanze und hält deren Blüte behutsam fest, um an ihr zu riechen.

Die Liebste von William scheint zudem ein geschultes Auge für solche Situationen zu haben – aber nicht nur aus fotografischer Sicht genieße sie die Zeit mit ihren Kids: "Ich versuche jeden Tag, solche Momente zu erleben, auch wenn sie unbedeutend erscheinen", gab sie weiter in dem Podcast preis. Für die Fans der Royals dürfte das Bild eine besondere Überraschung gewesen sein, denn seit Charlottes Einschulung im September hat Kate kein Foto ihrer Tochter mehr gepostet.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate im August 2019

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2020

Getty Images Prinzessin Charlotte im September 2019

