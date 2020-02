Jetzt sind nur noch zwölf Teilnehmer da! Am Anfang starteten achtzehn Kandidaten ihre Reise bei The Biggest Loser. Inzwischen wurde die Halbzeit in der Abnehm-Show überschritten und die Camper können bereits beachtliche Ergebnisse vorweisen. Doch noch dauert es einige Wochen, bis der Gewinner von 50.000 Euro feststeht. Für die 47-jährige Sigi ist der Traum aber leider bereits vorbei – sie ist bei "The Biggest Loser" raus!

Diese Woche musste ein Camper aus Team Rot die Sendung verlassen: Sie hatten insgesamt weniger abgenommen als Team Blau, die zusätzlich noch den Gewichtsbonus von drei Kilo aus ihrer gewonnenen Challenge bekamen. Am Ende standen Sigi und Tabea auf der Nominierungsliste und die übrigen Teilnehmer der roten Mannschaft entschieden sich schließlich gegen die Brillenträgerin. Eine Person war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden: Jessica! "Um ganz ehrlich zu sein, dachte ich mir: Kacke! Ich glaube einfach, dass das keine schlaue Entscheidung für unser Team war", erklärte sie ihren Unmut.

Für einen anderen Camper hätten die letzten Tage dagegen nicht besser laufen können: "Diese Woche war ein bisschen Abdis Woche. Den Trainings-Wettkampf haben wir wegen ihm gewonnen und bei der Challenge war er auch sehr gut. Und dann so eine gute Abnahme", fasste Trainerin Petra Arvela Abdis Erfolg zusammen. Beim großen Wiegen bekam er den Lohn für seinen Fleiß: Er konnte einen Gewichtsverlust von stolzen 3,9 Kilogramm vorweisen.

"The Biggest Loser", immer sonntags ab 17:30 Uhr in Sat.1

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Tabea, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

© SAT.1/Arya Shirazi Abdi, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2020

