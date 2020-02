Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) haben ihren allerersten Valentinstag als verheiratetes Paar in vollen Zügen und vor allem ziemlich intim genossen. Im September 2019 gaben sich die zwei das Jawort und noch immer schwebt das Paar auf Wolke sieben. Die zwei können kaum die Finger voneinander lassen. Kein Wunder also, dass sie auch den Tag der Verliebten nicht getrennt voneinander verbracht haben. Im Gegenteil: Bei Heidi und Tom ging es ziemlich heiß her – samt erotischer Duftkerze!

Wie so häufig teilte die Model-Mama einen romantischen Schnappschuss ihres Liebeslebens auf Instagram. Doch das aktuelle Bild hat es in sich: Immerhin ist Tom komplett nackt und zeigt trotz Bettdecke jede Menge nackte Haut. Doch nicht nur das: Der Musiker hält die Verpackung eines ganz besonderen Items in die Kamera. Es handelt sich dabei um Gwyneth Paltrows (47) Kerze, die den Duft ihres Intimbereichs haben soll. "Das riecht wie meine Vagina", steht sogar auf dem Pappkarton.

Tatsächlich ist dieses äußerst spezielle Wachslicht in den USA ein großer Renner: 67 Euro muss der Käufer dafür hinblättern – doch der Kauf ist gar nicht so einfach. Schließlich ist sie überall ausverkauft, es gibt sogar eine Warteliste. Heidi hatte neulich in ihrer Insta-Story betont, unbedingt eine haben zu wollen und Schauspielerin Gwyneth gebeten, ihr eine zu schicken. Und offenbar wurde der Wunsch der GNTM-Chefin erfüllt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz nackt im Bett mit Vagina-Kerze, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum auf der Spotify Best New Artist-Aftershowparty im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de