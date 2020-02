Es ist bereits acht Jahre her, dass wir Schauspielerin Kate Walsh (52) zuletzt in der Arztserie Grey's Anatomy bestaunen konnten. Mit ihrer Rolle als Dr. Addison Montgomery sorgte sie für ziemliches Chaos im Liebesleben vom Serien-Traumpaar Dr. Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 50) und Dr. Derek Shephard (Patrick Dempsey, 54). Mit dem Spin-off Private Practice verließ sie 2007 die Serie und kam nur noch für kurze Gast-Auftritte zurück, doch ihr Serien-Ex-Mann hat trotzdem noch Augen für sie.

Auf Instagram kommentierte der nun ein Foto von Kate und sorgte damit für ordentlich Furore bei den Fans. "Du siehst strahlend schön aus, meine Lady", schrieb der Schauspieler unter das Bild, der bereits 2015 den Serien-Tod starb. Sofort überschlagen sich Liebesbekundungen für das einstige Serien-Paar in den Kommentaren. "Ihr beide solltet eure eigene Show bekommen", heißt es da in unzähligen Antworten. Doch auch seine "Grey's Anatomy"-Witwe Ellen Pompeo meldete sich zu Wort. "Ich liebe dich Paddy", schrieb sie zur Nachricht des 54-Jährigen. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und feiern daraufhin das einstige Traumpaar der Show.

Doch keine Sorge, denn Ex-Frau und Witwe fingen nicht plötzlich an sich um McDreamy zu streiten. Ellen schickt stattdessen einige Herz-Emojis hinterher. Schön zu sehen, dass obwohl Kate und Patrick nicht mehr in der Serie mitspielen, der Cast sich noch so gut versteht.

