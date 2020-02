Erobert Greta Thunberg (17) jetzt die große Leinwand? Mit ihrer "Fridays for Future"-Bewegung machte die 17-Jährige die ganze Welt auf sich aufmerksam. Für ihre Demonstrationen und ihr Engagement für den Klimaschutz wurde die Aktivistin bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war sie sogar vom Times Magazin zur "Person des Jahres" gekürt worden. Jetzt folgt bei dem jungen Mädchen der nächste Meilenstein: Greta soll ihre eigene Fernsehsendung bekommen.

Das Projekt wurde am vergangenen Montag von der britischen Rundfunkanstalt BBC vorgestellt. Der Sender will Greta in einer mehrteiligen Dokumentation bei dem Kampf gegen den Klimawandel begleiten. Dabei sollen aber nicht nur ihre Auftritte in der Öffentlichkeit dokumentiert werden, wie der Produzent Rob Liddell berichtete. Die Show soll zudem Einblicke in das private Leben der gebürtigen Schwedin geben.

Wie das Endprodukt letztendlich heißen und wann die Serie ausgestrahlt werden soll, wurde von den Studios noch nicht verraten. Auch wie viele Folgen die Doku haben soll, ist noch nicht bekannt. "Der Klimawandel ist wahrscheinlich das wichtigste Thema unseres Lebens, daher ist es an der Zeit, eine maßgebende Serie zu machen, die die Fakten und die Wissenschaft hinter diesem komplexen Thema untersucht", beteuerte Liddell.

Getty Images Greta Thunberg, Klimaschutzaktivistin

Getty Images Greta Thunberg im Januar 2020

Getty Images Greta Thunberg in Stockholm 2020

