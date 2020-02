Bruna Rodrigues (26) läutet ihren Baby-Countdown ein! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet in knapp vier Wochen ihr erstes Kind. Dass es ein Mädchen wird, hat sie ihrer Community bereits verraten. Wie sie ihr Töchterchen nennen wird, wollte sie aber zunächst für sich behalten. Sie ließ sich lediglich entlocken, dass der Name mit "V" beginnt. Doch kurz vor der Geburt hat sie das Geheimnis nun doch gelüftet.

"Der Name von dem Mädchen wird auch ganz cool, also Violeta", verriet die 26-Jährige jetzt im Gespräch mit Bild. Damit hatten die Promiflash-Leser also gar keinen schlechten Riecher! Denn in einer Umfrage Anfang Februar tippten 16,7 Prozent der 688 Teilnehmer genau auf diesen Namen. Nur die Namen Valeria und Vaiana hatten noch mehr Stimmen bei dem besagten Voting.

Erst am Sonntag hatte Bruna ihren Followern auf Instagram noch ein strahlendes Babybauch-Posting geschenkt und dabei betont, wie sehr sie sich auf ihre Tochter freut. "Ich bin bereit, wenn du es bist Baby V", schrieb das Model zu dem Foto, auf dem es seine XXL-Schwangerschaftskugel stolz präsentiert.

