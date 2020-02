Und plötzlich hat man ganz andere Prioritäten! Für Sarah Joelle Jahnel (30) wird es so langsam richtig ernst. Im Oktober hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin stolz verkündet, dass sie Mama wird. Schon damals war sie fast im sechsten Monat – mittlerweile steht die Geburt also kurz bevor. Bevor sich das Töchterchen auf den Weg macht, gönnte sich die Schwangere jetzt allerdings noch einen Beauty-Tag. Und dieser stand ganz unter dem Motto Natürlichkeit!

Mit Promiflash sprach Sarah nun über ihr ganz persönliches Umstyling. "Die langen Nägel sind mir plötzlich viel zu umständlich, die blonden Haare viel zu unsauber und unruhig und auch meine Locken möchte ich öfters wieder tragen", gab sie überraschend preis. Mittlerweile sei es ihr egal, was die Öffentlichkeit von ihrem Äußeren halte – wichtig sei nur, dass sie sich mit ihrem Look wohlfühle: "Ich bin gespannt, wie mein Geschmack aussieht, wenn ich mir meinen Körper dann nach fast einem Jahr nicht mehr mit meinem kleinen Mädchen teile. Vielleicht werden die Haare dann ja blau... Scherz!"

In den vergangenen Wochen hat sich die 30-Jährige bewusst etwas zurückgezogen – und genau das scheint ausschlaggebend für das natürliche Makeover gewesen zu sein. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man oft das Bedürfnis, immer ein bisschen 'anders' zu sein, beziehungsweise sein Optisches oft zu verändern! Ich habe mich im Zuge der Schwangerschaft dazu entschlossen, nicht mehr so aktiv – bis auf Instagram – in der Öffentlichkeit zu sein", plauderte Sarah weiter aus.

