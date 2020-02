Pietro Lombardi (27) äußert sich zur neuen Liebe seiner Ex-Frau Sarah Lombardi (27)! Erst vor wenigen Wochen hatte sich die Sängerin von ihrem Freund Roberto getrennt. Doch von wegen Liebeskummer: Die Musikerin ist offenbar wieder frisch verliebt: Vor wenigen Tagen feuerte die "Ich Liebe nur Dich"-Interpretin ihren vermeintlich neuen Freund, den Kicker Julian Büscher, vom Spielfeldrand aus an. Und auf aktuellen Bildern küssen sich die zwei sogar. Jetzt meldete sich Sarahs Ex-Gatte Pietro dazu zu Wort!

Von bösem Blut ist bei dem ehemaligen DSDS-Gewinner von 2011 aber keine Spur: "Ist doch schön für Sarah", teilte Pietro seine Meinung zu Sarahs neuer Liebe gegenüber Bild mit. Der Castingshow-Juror gönnt der Mutter seines kleinen Sohnes Alessio (4) offensichtlich das Liebesglück – mit der Situation will er sonst aber nichts weiter zu tun haben: "Ansonsten juckt mich Sarahs Beziehung nicht", gab der 27-Jährige offen zu. Er habe sein eigenes Leben und könne sich nicht ständig um das Leben seiner Ex kümmern. Eine Ausnahme machte Pietro dabei allerdings: "Nur wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt."

Vorerst will der "Phänomenal"-Interpret den neuen Partner an Sarahs Seite nicht kennenlernen, er will dem Paar Zeit geben. "Sie sollen erst mal fest, fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen", meinte er.

Splash News Pietro Lombardi bei der McDonald's Benefiz Gala 2018

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Februar 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, Januar 2020

