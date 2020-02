Von Ärger am Flughafen blieb Michael Wendler (47) unerwarteterweise verschont! Vor wenigen Wochen standen schwere Vorwürfe gegen den Schlagersänger im Raum: Laut Dokumenten des Finanzamtes soll der Musiker hohe Steuerschulden haben. Deshalb hätte ihm bei seiner Einreise von den USA nach Deutschland die Pfändung drohen sollen. Am vergangenen Sonntag landete der "Sie liebt den DJ"-Interpret am Düsseldorfer Flughafen – und konnte dabei offenbar unbehelligt den Zoll passieren.

Wegen des Vollstreckungsauftrages hätten die Zollbeamten den 47-Jährigen eigentlich noch vor dem Verlassen des Gebäudes stoppen müssen. "Aber Wendler verließ unbehelligt den Flughafen", teilte ein Augenzeuge gegenüber Bild mit. Auch die Wertgegenstände und das Bargeld des Ballermann-Stars blieben unberührt. Liegen etwa doch keine handfesten Beweise gegen den Schlagerstar vor? "Die Kollegen am Flughafen haben offensichtlich geschlafen. Das kann man nicht anders sagen", erklärte ein Mitarbeiter der Zoll-Behörde.

Bei seiner Landung scheint der Bartträger dem Zoll also nochmal entkommen zu sein. In den nächsten Wochen wird der Wendler seiner Freundin Laura (19) bei deren Let's Dance-Teilnahme tatkräftig zur Seite stehen. Doch die Vollstreckung ist nicht vergessen: Während seines Deutschland-Aufenthaltes muss der Auswanderer mit der Pfändung durch die Beamten rechnen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de