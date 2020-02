Ist Mike Singer (20) wieder vergeben? Offiziell ist der Sänger noch Single. Seine bis dato letzte Beziehung hatte er vor knapp vier Jahren mit Webstar Lena (17). Ihre Liebe spielte sich im Verborgenen ab, denn erst 2018 kam ans Tageslicht, dass die beiden Teenie-Stars 2016 einige Monate zusamen gewesen waren. Aktuell hat Mike keine Frau an seiner Seite – oder vielleicht doch? Neue Fotos legen die Vermutung nahe, dass der 20-Jährige mit einer Influencerin zusammen sein könnte!

Mikes Follower spekulieren: Insta-Girl Sophie Lilian Marstatt sei die neue Freundin ihres Idols! Aber wie kommen sie darauf? Auf mehreren Fan-Seiten im Internet kursieren Bilder, die die zwei ziemlich vertraut miteinander zeigen. Auf dem einen Schnappschuss stehen Mike und Sophie eng umschlungen im Meer und küssen sich. Ein weiteres Knutsch-Pic der mutmaßlichen Turteltauben soll in einem Club entstanden sein.

Es gibt aber noch mehr Indizien! In seiner Instagram-Story postete Mike ein Spiegel-Selfie aus dem Malediven-Urlaub. Auf dem Foto ist auch Sophies Tasche zu sehen, die man schon auf ihrem Account erblicken konnte. Außerdem trägt der "Deja Vu"-Interpret auf dem besagten Bild dieselbe Hose, die er auf dem vermeintlichen "Beweis-Foto" vom Strand anhat. Und was sagen die beiden zu diesen Spekulationen? Eine Promiflash-Anfrage an Mike und Sophie haben sie bislang nicht beantwortet.

Instagram / mikesinger Mike Singer, Sänger

Instagram / sophiemarstatt Tasche von Sophie Lilian Marstatt

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

