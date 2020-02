Jenefer Riili will ihrer Community offenbar nichts verheimlichen! Im Netz gewährt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Freund Matthias Höhn (24) und Söhnchen Milan (1): von süßen Turtelbildern mit ihrem Partner über Spiegel-Selfies bis hin zu Familienbildern aus dem Urlaub. Jetzt schlägt sie ganz andere Saiten an: Jenefer spricht erstmals über ihre persönlichen Schwächen!

"Ich bin jemand, der unglaublich viel nachdenkt", verrät die Mutter von Klein-Milan ihren Followern auf Instagram. Jede Entscheidung in ihrem Leben überdenke und prüfe sie zweimal. "Das ist meine Schwäche", meint Jenefer. Während die Influencerin den Menschen in ihrem Umfeld rate, nicht zu viel nachzudenken, ertappe sie sich selbst oft dabei. Besonders am Abend, wenn ihr Sprössling bereits schläft, habe sie mit ihren Gedanken zu kämpfen: "Manche Dinge nehmen mich so sehr mit, dass ich noch Monate später daran denke."

Vor rund einer Woche postete Jenefer einen nachdenklichen Beitrag über ihre Stärken: "Ich stehe mit niemandem im Wettbewerb", schrieb sie unter ein gedankenverlorenes Schwarzweiß-Porträt. Sie vergleiche sich mit keiner Person aus ihrem Umfeld, sondern achte nur auf sich selbst.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Februar 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Freund Matthias und Söhnchen Milan, Februar 2020

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Februar 2020

