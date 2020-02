Es hat tatsächlich blankgezogen! Justin Bieber (25) polarisierte in der Vergangenheit seine Fans mit seinem äußerst prägnanten Bartwuchs – die einen fanden es männlich, die anderen vermissten sein Babyface. Nun aber hat sich der Popstar ganz unerwartet von seiner Gesichtsbehaarung getrennt. Prompt sind erste Schnappschüsse aufgetaucht, die Justin bei einem Spaziergang mit seiner Ehefrau Hailey (23) zeigen – und das ganz ohne Oberlippenbart!

Am Sonntag genoss das verliebte Paar sein Mittagessen beim Szene-Italiener "Il Pastaio" in West-Hollywood. Als die beiden turtelnd und strahlend das Restaurant verließen, schlugen die Paparazzi zu, denn die Fotos kommen einer Premiere gleich: Der 25-Jährige ist zum ersten Mal ohne seinen Schnäuzer zu sehen, den er nur wenige Tage zuvor abrasiert hatte. Seiner Frau Hailey schien der blitzblanke Look sehr zu gefallen, strahlte sie ihren Gatten doch immer wieder verliebt an.

Bereits nach der Eliminierung seines Schnauzbartes kündigte der "Yummy"-Interpret an, dass seine Gesichtsbehaarung schon bald wieder am Start sein wird. "Der Schnäuzer ist im Urlaub – aber er wird zu gegebener Zeit wieder zurück sein", verkündete er in einer Instagram-Story.

ENEWS/MEGA Justin und Hailey Bieber

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in West Hollywood, Februar 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020

