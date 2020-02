Wurde Justin Bieber (25) die Kritik nun doch zu viel? Der Sänger spaltet schon seit einiger Zeit mit seinem Schnauzbart die Gemüter. Für seine Gesichtsbehaarung hat der "What Do You Mean"-Interpret schon jede Menge Hate abbekommen und nahm sie deshalb Anfang Februar noch in Schutz. Justin scheint mittlerweile aber doch eingeknickt zu sein, denn er präsentierte sich nun mit rasiertem Gesicht im Netz!

In seiner Instagram-Story filmte sich Hailey Biebers (23) Mann bei der Rasur und postete ein Foto ganz ohne Oberlippenbart. Dazu schrieb er: "Babygesicht Bieb." Aber ob er mit seinem neuen Look so zufrieden ist? Justin guckt auf dem Schnappschuss nicht nur ziemlich unzufrieden, er kommentierte außerdem: "Ich habe mich rasiert. Der Schnäuzer ist im Urlaub, aber er wird zur rechten Zeit wieder zurück sein."

Offenbar hängt der Musiker ganz schön an der kontroversen Gesichtsbehaarung. In der Vergangenheit hat er sie deshalb auch schon häufig in den sozialen Netzwerken in Szene gesetzt. Unter anderem hatte er sich 2018 in einer Instagram-Story gefilmt und dabei unentwegt an dem Bart herumgezwirbelt.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020

Getty Images Justin Bieber in New York im Februar 2020

Wie gefällt euch Justin besser? Mit Schnäuzer! Ohne Schnäuzer! Abstimmen Ergebnis anzeigen



