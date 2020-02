Wird er neben seinem Humor auch mit seinem Rhythmusgefühl überzeugen? Kommenden Freitag hat das Warten ein Ende: Die neue Let's Dance-Staffel startet und 14 Promis dürfen beweisen, was sie auf dem Parkett so drauf haben. Im vergangenen Jahr konnte sich Pascal Hens (39) den Titel sichern, aber auch Comedian Oliver Pocher (42) erfreute sich aufgrund seines hohen Unterhaltungsfaktors großer Beliebtheit. Ob Kollege Martin Klempnow (46) in seine Fußstapfen treten oder gar die Trophäe abräumen kann?

Martin ist wohl vielen Zuschauern besser bekannt als Berufsschüler Dennis aus Hürth. Er ist allerdings nicht nur Comedian, sondern auch Moderator, Produzent, Musiker, Autor, Synchronsprecher und Schauspieler und damit ein wahres Multitalent. So wirkte er in frühen Jahren in diversen Musikvideos der Kultband Die Ärzte mit, sicherte sich ab 2003 aber auch Fernsehrollen in "Die Pfefferkörner", "Die Braut von der Tankstelle" oder "SOKO Köln". Von 2009 bis 2011 war er zudem in der Comedy-Sendung "Die Schillerstraße" zu sehen sowie von 2010 bis 2012 bei Switch reloaded. Bei letzterem Format entwickelte er auch seine Figur "Dennis aus Hürth", die er auch auf seinen Touren verkörpert. Im Jahr 2017 begann er auch bei der ZDF-Sendung "heute-show" mitzuwirken. Ausgezeichnet wurde er bereits mit dem Grimme Preis, dem Deutschen Comedypreis und der 1Live Krone.

Während Martin also in vielerlei Hinsicht ziemlich begabt ist, zählt er Tanzen bislang nicht zu seinen Stärken. Im Let's Dance Podcast verriet er, dass er als Jugendlicher einmal eine Tanzschule von innen gesehen habe, wegen einer Prügelei aber rausgeschmissen wurde. "Dazu habe ich massives Übergewicht, habe leider meine Knie kaputt mit Meniskusriss und so weiter und habe kein Taktgefühl und kann definitiv nicht tanzen." Doch warum dann überhaupt die Teilnahme? Klar, die Herausforderung reizt ihn! "Die Fakten sind so, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Aber dann kommt dazu: Motivation. Ich bin total motiviert. Ich habe total Bock. Das soll ja auch keine Blödelveranstaltung werden, ich ziehe das vollkommen durch."

Florian Ebener/Getty Images Martin Klempnow alias "Dennis aus Hürth"

Getty Images Martin Klempnow als Dennis aus Hürth

Getty Images Martin Klempnow im Mai 2017

