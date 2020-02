Diese Nachricht schlug Anfang Januar hohe Wellen: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gaben überraschend bekannt, von ihren royalen Ämtern zurücktreten und dem britischen Königshaus den Rücken zukehren zu wollen – statt für Queen Elizabeth II. (93) wollen Archie Harrisons Eltern zukünftig unabhängig agieren. Dazu gehörte für die kleine Familie auch ein Umzug nach Kanada, der bereits vollzogen wurde. Nun wurde endlich das Datum für den sogenannten Megxit bekannt gegeben.

Für Harry und Meghan sind die Tage gezählt. Wie unter anderem BBC berichtet, teilte eine Sprecherin des Paares am Mittwochabend in London mit, dass seine royalen Pflichten am 1. April enden. "Die königliche Familie und Sussexes haben eine zwölfmonatige Überprüfung vereinbart, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung für alle Parteien funktioniert", fügte sie hinzu. So lange werde Harry auch einige seiner Militärtitel behalten, dürfe sie aber nicht verwenden.

Außerdem wurden die letzten vier Termine der Sussexes für den Palast in London bekannt gegeben. Am 6. März wird das Paar bei der Eröffnung des Silverstone UK Experience Museums teilnehmen. Drei Tage später sind Harry und Meghan dann zum letzten Mal beim traditionellen Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey im Zuge des Commonwealth Days dabei.

