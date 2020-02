Sie bestach nicht nur durch ihren Auftritt, sondern hat auch in Sachen Outfit die Nase vorn! Am Dienstagabend wurden in London zum 40. Mal die Brit Awards verliehen. Zu den Gewinnern der Veranstaltung zählten eindeutig Lewis Capaldi (23), Stormzy (26) und Billie Eilish (18). Neben den Preisträgern sorgte allerdings auch jemand anderes für Aufsehen: Lizzo (31)! Die "Truth Hurts"-Interpretin überraschte nicht nur auf dem roten Teppich mit ihrem Look – bei ihrer Performance rockte Lizzo einen ziemlich knappen Bodysuit aus Leder!

Auf dem Red Carpet glänzte die 31-Jährige noch in einem äußerst süßen Dress und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Musikerin flanierte als lebende Schokoladentafel an den Paparazzi vorbei. Bei ihrem späteren Auftritt ging es dann schon etwas verruchter zu: Lizzo schmiss sich für ihre Performance in einen Body mit geflochtenen Leder-Details und gab einen Mix ihrer größten Songs zum Besten.

Trotz ihres grandiosen Auftrittes konnte die Amerikanerin an diesem Abend keine Trophäe mit nach Hause nehmen. Sie musste sich in der Kategorie "International Female Solo Artist" gegen Künstlerin Billie Eilish geschlagen geben, die sich in einer tränenreichen Dankesrede bei ihren Fans bedankte.

Getty Images Sängerin Lizzo bei den Brit Awards 2020

Getty Images Lizzo bei den 40. Brit Awards im Februar 2020

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards 2020

