Nanu, was ist denn da in Justin Bieber (25) gefahren? Der "Sorry"-Interpret probiert gerne mal neue Styles an sich aus. Nachdem er sich zum Jahresende mit platinenblonden Haaren präsentiert hatte, ging er die vergangenen Wochen voller Stolz mit einem Schnurrbart durchs Leben. Gefallen fanden seine Fans an dem Oberlippenbart jedoch nicht – zum Glück ist dieser nun ab. Aber Justin wäre nicht Justin, hätte er nicht direkt den nächsten Look am Start...

In seiner Instagram-Story zeigte sich Haileys (23) Ehemann nun mit einem ungewohnten Anblick. Mit knallpinken Lippen und langen Wimpern lächelte Justin in die Kamera und hauchte seinen Followern "Bye, B*tch!" zu. Der 25-Jährige ist aber nicht auf den Geschmack von Make-up gekommen. Viel mehr versuchte er sich während eines Flugs, die Zeit mit Filtern zu vertreiben.

Auch die neuesten Paparazzi-Aufnahmen zeigen, dass der Musiker keineswegs seine weibliche Seite entdeckt hat. Im lässigen Jogginganzug und einem roten Baseball-Cap schlenderte er mit seiner Frau durch Los Angeles.

MEGA Sänger Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber und eine Trommelfell-Abbildung

BG002/Bauergriffin.com / MEGA Justin Bieber in Los Angeles, 2020

