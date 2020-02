Die diesjährige Single-Mischung bei Temptation Island hat es in sich – das stellen auch die ehemaligen Teilnehmer Robin Riebling und Lena Schiwiora ganz schnell fest! Ab dem 3. März wird die zweite Staffel der heiß diskutierten Fremdgehshow auf RTL ausgestrahlt – besonders neugierige Fans können aber schon jetzt auf TVNOW einen Blick in die erste Folge werfen. Dieses Jahr scheint es der Sender den vergebenen Kandidaten allerdings besonders schwer machen zu wollen: Die große Mehrheit der Singles ist nämlich bereit, sehr weit zu gehen! Zwei Ex-Teilnehmer der Debüt-Staffel schockt das ziemlich: Robin und Lena!

Im Promiflash-Interview nahm das TV-Pärchen die diesjährigen Verführer ganz genau unter die Lupe – und bei einigen lief es ihnen offenbar eiskalt den Rücken runter. Vor allem ein paar der Mädels schneiden bei dem Duo so gar nicht gut ab. "Die Frauen hauen richtig auf die Kacke! Dass die sich profiliert haben, etwas mit einem verheirateten Mann gehabt zu haben, der mittlerweile Frau und Kind hat. Da dachte ich mir nur, wie sie das ganz locker erzählt hat, die hat gar kein Mitgefühl mit der Familie, die sie gerade zerstört hat. Das fand ich richtig krass. Auch einer der Sprüche 'Männer aufreißen', das hört sich als Frau billig an", zeterte Lena drauf los. Wen die Blondine damit meint? Die 25-jährige Verkäuferin Natascha Ellen und die 19-jährige Studentin Danijela Dolić. Die haben nämlich laut ihren Vorstellungsvideos durchaus den einen oder anderen Ausspann-Erfolg vorzuweisen.

Die Männer kommen da bei Lena und Robin schon etwas besser weg. "Ich muss sagen, vom Aussehen hat RTL da ganz schön viel Wert darauf gelegt, dass da vom Typ her attraktivere Männer sind, als bei uns in der Staffel. Da ist wirklich keiner dabei, mit dem ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, auf ein Date zu gehen", schwärmte Lena. Für die Studentin wäre die Versuchung in diesem Jahr definitiv größer gewesen. Auch Robin zeigte sich von den Jungs positiv überrascht.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

Instagram / robin_riebe Lena Schiwiora und Robin Reibling im Januar 2018

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Jungs 2020

Instagram / robin_riebling Lena Schiwiora und Robin Riebling

