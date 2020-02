Der absolute Super-GAU für jede Live-Sendung! Mitten in der Direktübertragung der Show "Alle gegen Einen" am Samstagabend bei ProSieben kam es zu einer peinlichen Panne: Die App, mit der die Zuschauer von Zuhause aus gegen die Kandidatin im Studio antreten sollten, hatte einen Aussetzer. Moderator Elton (48) reagierte sichtlich verwirrt. Der Ablauf der Sendung musste spontan geändert werden – so konnte nur noch das Studiopublikum per Abstimmgerät mitspielen. Jetzt wurde endlich geklärt, warum die "Alle gegen Einen"-App den Geist aufgegeben hatte!

Wie der Sender ProSieben nun zu Protokoll gab, soll eine intensive Fehleranalyse betrieben worden sein. "Der Ausfall unserer App war sehr ärgerlich und für uns in keiner Weise vorhersehbar", betonte IT-Experte Andy Hoskings, einer der Verantwortlichen für die mobile Applikation. "Es gab einen Daten-Stau bei unseren Hosting-Diensten während der Übermittlung der Informationen der App-Nutzer", erklärte er weiter. Dies habe schließlich zu einer Überlastung des Systems geführt. So etwas werde künftig jedoch nicht mehr vorkommen: ProSieben verspricht eine "einwandfrei funktionierende App für die nächste Liveshow am kommenden Samstag".

Immerhin steht ProSieben damit nicht alleine da. Auch beim großen Big Brother-Auftakt musste Sat.1 vergangene Woche eine Störung in der dazugehörigen App hinnehmen! Nachdem die neue Bewertungsfunktion groß angekündigt worden war, funktionierte bei vielen Usern rein gar nichts. Was haltet ihr grundsätzlich von interaktiven TV-Apps? Stimmt ab!

Andreas Rentz/Getty Images Elton, TV-Moderator

Andreas Rentz/Getty Images Elton beim Deutschen Fernsehpreis 2019

SAT.1 Kandidaten im "Big Brother"-Glashaus 2020

