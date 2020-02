Von Woche zu Woche verabschiedet sich Heidi Klum (46) von einigen ihrer Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Aktuell sind noch 23 Mädchen im Rennen. Da die Sendung allerdings mit einem Vorlauf von über drei Monaten produziert wird, sieht es im wahren Drehalltag schon ganz anders aus: Nur noch neun Teilnehmerinnen kämpfen derzeit um den Titel – aber welche der Girls sind noch dabei?

Achtung, Spoiler!

Paparazzi-Fotos, die Bild vorliegen, beweisen, wie weit die Dreharbeiten schon fortgeschritten sind. Die Fotos zeigen die letzten neun Models der 15. Staffel bei einem sexy Shooting in Los Angeles. Die Kandidatinnen posieren dort in Lack und Leder mitten in der Innenstadt. Noch im Rennen: Lijana, Anastasia, Sarah P. (20), Maribel, Jacky, Tamara, Vivian, Maureen und Larissa.

Dass Jacky und Tamara den TV-Episoden noch länger erhalten bleiben, dürfte nur wenige Zuschauer überraschen. Immerhin begleiteten die beiden Heidi Anfang Februar bereits zur legendären amfAR-Gala nach New York – das ist in jedem Jahr ein Hinweis darauf, dass die Mädels mindestens in die Top Ten kommen.

