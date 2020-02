Was ist aktuell bei Johannes Haller (32) los? Auf dem Social-Media-Profil des sonst so aktiven Reality-TV-Stars herrscht gerade absolute Funkstille. Im vergangenen Dezember hatten sich der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat und Yeliz Koc (26) einvernehmlich getrennt. Seine Liebeskummerreise nach Südafrika teilte er noch fleißig mit seinen Fans, aktuell postet er nichts mehr. Die besorgten Fans konnte nun seine Ex beruhigen – Yeliz gab im Netz Entwarnung!

Yeliz meldete sich in ihrer Instagram-Story bezüglich der Social-Media-Abstinenz des Jacht-Verkäufers zu Wort. "Ihr Lieben, macht euch keine Sorgen wegen Johannes. Es geht ihm gut und er ist bald wieder auf Instagram aktiv", textete sie und fügte noch ein Herz-Emoji hinzu. Offenbar braucht der Womanizer gerade eine Auszeit. Ob er seinen Fans noch mitteilen wird, was ihn genau zu der Pause bewegt hat, wird sich die Tage zeigen.

Dass Yeliz gerade bestens über das Leben ihres Verflossenen Bescheid weiß, dürfte aktuell keinen überraschen: Bereits vor einigen Tagen hatte die einstige Bachelor-Kandidatin berichtet, noch engen Kontakt mit ihrem Ex-Freund zu haben – Fans wollen die beiden vor Kurzem sogar gemeinsam in einer Therme gesichtet haben. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites Liebescomeback von Joliz.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in New York

TVNOW / Max Kohr Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller in seinem Südafrika-Urlaub

